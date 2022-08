l sondaggi danno un vantaggio incolmabile al centrodestra

Il centrosinistra si ferma al 29,5 per cento, con Pd e Verdi/Si in calo. Crescono invece FdI e M5s. Il Terzo polo quasi al 6 per cento. Non superano lo sbarramento Di Maio e Tabacci

Nessuna sorpresa, per il momento. Il partito di Giorgia Meloni guida ancora i sondaggi, stando alla supermedia di YouTrend per l'Agenzia Giornalistica Italia basata su rilevazioni effettuate tra il 10 e il 24 agosto. Fratelli d'Italia è infatti al 24,3 per cento (+0,3 rispetto all'utlima rilevazione dell'11 agosto). Segue, a poca distanza il Partito democratico con il 22,7 per cento (-0,5). Il Movimento 5 stelle cresce di mezzo punto salendo al 10,9 per cento, mentre il Terzo Polo composto da Italia Viva e Azione raggiunge il 5,9 per cento, crescendo di +1,1.

All'interno delle principali coalizioni, nel centrodestra la Lega viene data al 13,4 per cento, Forza Italia all'8,4 (-0,2) e Nci-Udc al 2,2 (+0,4), mentre nel centro-sinistra +Europa è al 2,3 per cento (-0,3) e Verdi/Sinistra al 3,4 (-0,2). Il partito guidato dal ministro degli Esteri Di Maio insieme a Bruno Tabacci, Ipf-Impegno civico, con l'1,1 per cento (-0,4) rimane sotto la soglia di sbarramento del 3 per cento, così come Italexit di Paragone (2,8 per cento).

Nel complesso, il centrodestra composto da FdI-Lega-FI-Nci-Udc avanza di mezzo punto e sfiora quasi il 50 per cento (48,2). I rivali del centrosinistra formato da Pd-Verdi/SI-+Eu-Ipf perdono un punto e mezzo e vengono stimati al 29,5 per cento. Se non ci dovessero essere colpi di scena, il vantaggio dello schieramento guidato da Giorgia Meloni lascia presagire una vittoria netta nella maggior parte dei collegi uninominali e una maggioranza assoluta dei seggi di entrambi i rami del parlamento. Ma la campagna elettorale è solo all'inizio.