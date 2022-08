In Sicilia, la dem Chinnici resta in corsa. Ma il centrodestra vede la vittoria

"Non volto le spalle agli elettori", dice l'eurodeputata dopo aver pensato al passo indietro. Per convincerla, in campo anche Letta e Provenzano, che accusa Conte di aver studiato la strappo a tavolino. Intanto il segretario Pd siciliano si rivolge agli avvocati, ma per Schifani la presidenza è più vicina

Non è stata una scelta facile, c'è voluto l'intervento del segretario pd Enrico Letta e quello del suo vice Giuseppe Provenzano. Ma alla fine, Caterina Chinnici ha accettato la (nuova) candidatura a presidente della regione Sicilia: "Non volto le spalle ad elettori", ha detto l'euroduputata dem, dopo giorni di polemiche e accuse sull'asse Pd-M5s. "Ringrazio il Partito democratico per la nuova proposta di e per le manifestazioni di sostegno e fiducia che mi sono state rivolte sia dalla Direzione regionale che dai vertici nazionali", si legge in una nota del Pd siciliano, in cui Chinnici - figlia del giudice Rocco, ucciso dalla mafia - mette "nuovamente a disposizione il mio amore per la Sicilia, nella consapevolezza che il percorso prospettato è ora più difficile".

Sono stati giorni convulsi per i democratici, dopo la retromarcia di Giuseppe Conte che ha deciso di sfilarsi dall'alleanza sancita con le primarie di coalizione, a causa dell'"’insistenza dei democratici per infilare nelle liste esponenti impresentabili". Venute meno le condizioni di partenza, Chinnici era pronta al passo indietro. Poi è arrivato l'intervento da Roma che ha rimesso l'eurodeputata in corsa. "Grazie per il tuo impegno e la tua coerenza. E per il rispetto del voto delle primarie", è stato il messaggio di Letta, che qualche giorno fa aveva parlato, senza mezzi termini, di "tradimento" grillino. Concetto ribadito questa mattina al Corriere da Provenzano: "Non c'è moralità nel venir meno alla parola data", le parole del numero due del Pd, secondo cui Conte aveva un obiettivo chiaro: "All'ultimo momento si è mosso contro Chinnici per creare il maggior danno possibile a noi e per fare un regalo alla destra".

Ancora oltre si è spinto Anthony Barbagallo, segretario dem dell'Isola, invocando le carte bollate: "Ho dato mandato ai nostri legali di verificare la candidabilità di Di Paola e la fondatezza di una causa civile - dice a La Sicilia - per chiedere il risarcimento dei danni che abbiamo subito da chi non ha rispettato le regole che c’eravamo dati". Anche lui è finito sul banco degli imputati. L'accusa, nel suo caso, era quella di non aver saputo gestire una situazione e una decisione che, malgrado le smentite, in tanti si attendevano. Se non altro perchè già l'8 agosto, nel corso di una riunione del M5s siciliano, Conte avvertiva i militanti locali: “Saremo chiamati a scelte importanti”.



La scelta è poi ricaduta su Nuccio Di Paola, referente siciliano M5s e consigliere regionale. Mentre la sottosegretaria Barbara Floridia, sconfitta alle primarie da Chinnici, non era più disponibile, essendo stata inserita all'interno del listino blindato voluto da Conte. Ma a cambiare lo scenario, sarebbero stati anche alcuni sondaggi, secondo cui la decisione di staccarsi dal Pd alle regionali avrebbe portato i consensi pentastellati in Sicilia tra “il 15 e il 20 per cento”.



Dinamiche locali che intrecciano quelle nazionali, con il rischio tuttavia - per alcuni è una certezza - di (ri)consegnare la regione nelle mani del centrodestra di Renato Schifani, individuato dopo mesi di accuse e veti reciproci tra Lega, Fratelli d'italia e Forza italia, con l'uscente Nello Musumeci che si accaserà in Parlamento nelle liste di Giorgia Meloni. L'alleanza guidata da Schifani è accreditata secondo le rilevazioni locali tra il 35 eil 40 per cento (mentre rispetto alle politiche, in Sicilia la coalizione sfiora il 50 per cento). In corsa per la regione ci sono anche l'ex sindaco di Messina, Cateno De Luca, e Gaetano Armao sostenuto da Azione e Italia Viva.