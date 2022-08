La strategia di Meloni: restare in silenzio ad agosto 

C’è Matteo Salvini che batte l’Italia sotto il sole d’agosto, da nord a sud, come una pallina del flipper. Insegue. E poi c’è lei: Giorgia Meloni. Immobile. Un paracarro. Ieri lo ha praticamente detto ai suoi: non è il momento di rompere le scatole agli italiani sotto l’ombrellone. E’ il momento di prepararsi (per il governo che sarà) e di chiudere programma e liste elettorali. Meloni vuole avere la lista completa entro il 22. E a questo lavora mentre contemporaneamente consulta imprenditori, giuslavoristi, banchieri, sociologi ed economisti, in una sorta di scouting per la composizione del prossimo governo (e per ricevere graditissimi suggerimenti).

