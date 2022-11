Altro che cambio di registro. Riecco la vecchia sceneggiata anti immigrazione

Isolamento internazionale dell’Italia in Europa, giù le relazioni diplomatiche con partner decisivi, blocco dei ricollocamenti previsti in Francia. Non si capisce un tubo, è molto strano, per non dire grottesco, quel che va facendo la presidente Meloni in materia di immigrazione e accoglienza dei profughi. Si era capito che, per non ipotecare in modo infausto la linea del suo governo in Europa, Meloni aveva voluto che all’Interno non andasse Matteo Salvini, che aveva precedenti fallimentari e gravemente deficitari in materia, nel ruolo politico gigionesco di defensor patriae (per non parlare dell’aspetto umanitario ed etico). Invece con la scelta attuale di cui ha assunto la titolarità l’ex capo di gabinetto di Salvini stesso, il ministro Matteo Piantedosi, si ha una scelta di respingimento e in più di selezione che ha portato a un’aspra contesa con la Francia e a parole grosse a Bruxelles, oltre a uno scontro con il personale medico, e siamo da capo a dodici.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE