Preoccupanti indizi di un governo indifferente al garantismo

Lo scorso 26 ottobre, in un dibattito alla Statale di Milano, mi è capitato di domandarmi quale impatto avrà il nuovo governo sul livello di garantismo del nostro sistema. Rispondevo che in mancanza di elementi significativi era corretto sospendere il giudizio: lo scopriremo solo vivendo. E’ bastato vivere altri cinque giorni e arrivare al primo Consiglio dei ministri “operativo” (31 ottobre), per accumulare più di un dato significativo e utile ad abbozzare una prognosi.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE