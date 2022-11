Salvini aspetta la manovra per alzare le bandiere, per i fedeli governo e contratti

Dice che la priorità del governo sono le bollette, sogna il Ponte sullo Stretto e fa della Lega la sua cittadella. Per gli esclusi fedeli il leader del Carroccio si inventa il reddito di "salvinanza". Assunzioni al gruppo

Se gli citofonate vi cambia pure le lampadine. Ve le mette al led. In questo momento Matteo Salvini è ministro-elettricista. C’è un extragettito di oltre dieci miliardi (Giancarlo Giorgetti, detto Giangiacomo, come Leopardi, avvisa: “Piano, piano, uhmuhm”) e Salvini dice: “La priorità della Lega sono le bollette. Dopo ci sarà lo stop alla Fornero, quota 41 e flat tax”. Bravo. Un leghista che lo conosce bene: “E che deve dire? Il banco di prova di Salvini è la manovra. Ricordate D’Annunzio, la repubblica del Carnaro? La Lega è la nostra Fiume”. Con la complicità di Giorgia Meloni, il segretario vate ha ottenuto due viceministri e nove sottosegretari. Sono i suoi Guido Keller, gli aviatori. In coro urlano: “Viva il governo, alala! A chi il governo? A noi!”.