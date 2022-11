Sui rave party e il rischio di panpenalismo, Nordio rilegga Nordio

Al direttore - La norma approvata dal primo Consiglio dei ministri dell’èra Meloni istituisce una nuova fattispecie di reato: “Invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica”. Chiunque organizza o promuove l’invasione – commessa da più di cinquanta persone – è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da mille a diecimila euro. Per i rave party di Putin la pena sarebbe una pacchia.

Michele Magno

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE