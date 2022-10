Zelensky: "Meloni? Ha assicurato pieno sostegno all'Ucraina. Berlusconi rappresenta pochi italiani"

Il presidente ucraino ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera: "La nuova premier è stata diretta e personale. Continueremo a migliorare le relazioni iniziate con Draghi". E sul leader di Forza Italia: "Ha utilizzato la stessa narrativa di Putin"

L'opinione su Giorgia Meloni? "Per ora posso parlare solo in modo positivo del vostro governo appena insediato". Ha risposto in questo modo, intervistato dal Corriere della Sera, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Un colloquio, il secondo, che il capo del governo di Kyiv intrattiene con un giornale italiano dall'inizio della guerra. E ancor più pregno di riferimenti per le ricadute interne, visto il recente avvicendamento a Palazzo Chigi. Come viene letto questo passaggio di consegne in Ucraina? "Ho avuto una conversazione telefonica con la nuova premier che si è detta chiaramente favorevole alla nostra comune alleanza e mi ha assicurato il suo pieno sostegno per l’Ucraina contro l’aggressione russa", ha spiegato Zelensky. Questo perché "la nuova premier è pienamente coinvolta nella discussione a Bruxelles per inviarci un pacchetto di nuovi aiuti militari".

Eppure è importante anche cercare di capire cosa si siano detti i due, che qualche giorno fa hanno avuto il loro primo contatto telefonico. Lo racconta lo stesso Zelensky nel corso dell'intervista. "“Giorgia? Volodymyr chia-

mami Giorgia!” Mi ha risposto dopo che io l’avevo chiamata per nome, è andata proprio così, subito. È stata diretta e personale. Credo che abbiamo costruito un’ottima relazione in continuità con il periodo iniziato da Draghi". E più avanti spiega in che modo quest'impressione può diventare un auspicio per le settimane a venire. "Con Draghi il livello delle nostre relazioni bilaterali aveva fatto un salto in avanti e ora continueremo a migliorarlo: le ho detto questo e lei mi ha risposto che certamente era anche la sua volontà, che non intende distruggere nulla di ciò che è stato costruito. Con Giorgia abbiamo condiviso gli stessi concetti e non vedo come l’Italia possa diventare nel prossimo futuro il cavallo di Troia della Russia". Dando anche un elemento inedito rispetto a quanto era stato già raccontato. "L'ho invitata a Kyiv e lei ha replicato che verrà", ha rimarcato Zelensky. Anche se non si conoscono già i dettagli di questo viaggio.

Il presidente del paese sotto attacco, appena insignito del premio Sakharov per la resistenza manifestata insieme al suo popolo. ha avuto modo nel colloquio di trattare l'altro grande tema emerso nell'ultima settimana nella politica italiana: e cioè le dichiarazioni di Silvio Berlusconi sulla guerra. Quel "di Zelensky non dico cosa penso" e quello schiacciamento sulle posizioni filorusse, dovute all'amicizia di lunga data con Vladimir Putin. "Berlusconi ha persino utilizzato le stesse espressioni e la narrativa di Putin. Non ho visto in quelle frasi le opinioni personali di Berlusconi, si è limitato a ripetere quelle di Putin e ciò mi spaventa meno", ha detto. In ogni caso, il dato favorevole secondo il capo delle forze armate ucraine è che il Cav. "lo vota solo l’8 per cento degli italiani e questa è la risposta confortante del vostro elettorato, ciò mi basta... Comunque, ha quasi 90 anni e gli auguro di restare in buona salute".