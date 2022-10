Contro la crisi demografica serve lavoro per le donne, non ministeri nuovi

Per far crescere la natalità servono politiche specifiche per l'occupazione femminile. Ecco perché era meglio accentrare le competenze al ministero del Lavoro, piuttosto che cambiare il nome a quello delle Pari opportunità

Nel 2021 la popolazione residente in Italia è diminuita ancora, dello 0,4 per cento: -253 mila persone. Vuol dire che gli abitanti sono scesi sotto i 59 milioni. Nei due anni di pandemia, il calo di popolazione è stato di 616 mila unità. C’è stato sicuramente l’impatto del Covid, che ha fatto incrementare i decessi, ma c’è stato anche un forte calo delle nascite che sono diminuite dell’1,3 per cento: nel 2021 sono nati appena 399 mila bambini, il record storico negativo dall’Unità d’Italia (nel 2008 i nuovi nati erano 576 mila). Il tasso di fecondità, ovvero il numero medio di figli per donna, è sceso a 1,24 in calo costante da decenni (nel 2008 era 1,44). E’ uno tra i più bassi al mondo ed è tenuto leggermente più alto per il contributo delle donne straniere, che hanno un tasso di fecondità ben più alto delle donne italiane (1,89 contro 1,17), ma anche per loro è discesa. La crisi demografica è l’emergenza più grave dell’Italia, probabilmente non la più grave nell’immediato, ma la più drammatica nel medio-lungo periodo.