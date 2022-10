Guido Crosetto, attaccante della Difesa

"Uno che è stato sindaco, per quanto piccolo sia il paese di cui è stato sindaco, di sicuro non si spaventa a fare il ministro tra guerre e crisi energetiche”. Parla convinto, l’amico piemontese di Guido Crosetto: cofondatore di Fratelli d’Italia uscito dalla politica tre anni fa per non uscirne mai nell’animo, almeno per quanto riguarda il ruolo di consigliere ufficioso di Giorgia Meloni, nonché ex parlamentare, ex sottosegretario alla Difesa, già presidente dell’Aiad (Federazione aziende italiane per l’Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza) e senior advisor di Finmeccanica e presidente del cda di Orizzonte sistemi navali (società controllata da Fincantieri al 51 per cento e da Leonardo al 49 per cento). Tutte cariche a cui i detrattori, nei giorni del totonomi per il governo, hanno cercato invano di inchiodarlo mentre lui, Crosetto, annunciava sui social di aver intanto deciso, visto il successo elettorale di Giorgia, di liquidare la società di consulenza messa in piedi con i propri familiari per non incorrere in sospetti di conflitto di interesse.

