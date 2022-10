Ignazio La Russa, il catanese milanese malato di Inter (e di Philip Roth)

Il rapporto con Pinuccio Tatarella, la passione per le Marlboro e per le minnuzze di Sant'Agata. Viaggio nelle origini, nelle abitudini e nella quotidianità del nuovo presidente del Senato

Forza Ragalna ha battuto Forza Italia. Cercate questo paese sulle mappe. Provincia di Catania. Prefisso telefonico 095. Cap 95030. E’ il paese dove è cresciuto e dove ha ancora la casa, “delle vagaaanze”, Ignazio La Russa eletto presidente del Senato con 116 voti. Sono mancati quelli di Fi ma sono arrivati quelli della mano di Dio. Si malignano due mani: Dario Franceschini e Matteo Renzi. Entrambi negano. L’amico d’infanzia di La Russa si chiamava Roberto Pappalardo. Era insegnante. Il ristorante milanese dove La Russa pranzava era “I Matteoni” a Piazza Cinque Giornate. Silvio Berlusconi, che pure lo ha votato, gli ha detto: “Ma vaffanculo”. Sembrava il soldato Cambronne. “Merde!”. La Russa in siciliano: “Vaffanculo, ammia?”.



Con un’operazione militare, il surrealista La Russa, nato a Paterno, trasferitosi a Milano da giovane, avvocato (studio di fronte a Palazzo di Giustizia, era quello del celebre avvocato Demarsico) ha gettato il suo pitale, metaforicamente parlando, su Forza Italia. “Voglio ringraziare, chi mi ha votato pur non facendo parte della maggioranza”. Atterrato sullo scranno alto ha offerto un mazzo di rose bianche a Liliana Segre, presidente della seduta. E’ la vera segretaria che il Pd cerca. Durissima la sua introduzione sul fascismo. La Russa, che con i salti della storia viene da quella storia, quando ha preso la parola sentite come l’ha ringraziata: “Non c’è una sola parola che non abbia meritato il mio applauso”.