I genitori di Renzi assolti nel processo per false fatture. Storia di un accanimento

La Corte d’appello di Firenze ha assolto, “perché il fatto non costituisce reato”, Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori dell'ex premier Matteo Renzi, nel processo riguardante la presunta emissione di fatture false. Pena ridotta per l’imprenditore Luigi Dagostino, che è stato condannato a nove mesi per truffa. Il processo era relativo a due fatture risalenti al 2015, una per un importo di 20mila euro e l’altra di 140mila euro, pagate da una società amministrata da Dagostino alle società Party ed Eventi 6, facenti capo ai genitori dell’ex premier, per prestazioni ritenute dall’accusa inesistenti. In primo grado Tiziano Renzi e Laura Bovoli erano stati condannati a un anno e nove mesi, mentre a Dagostino era stata inflitta una pena di due anni.