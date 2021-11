Il caso Open, Renzi e lo spassoso galateo sul letame

Ci vuole davvero una faccia come il culto, e inseriamo qui una “t” per essere eleganti, per potersi presentare oggi di fronte ai propri lettori e ai propri telespettatori con lo sguardo feroce e inflessibile di chi si sente perfettamente legittimato, con il pedigree che si ritrova, a ergersi a grande censore delle character assassination dopo aver dato a vario titolo il proprio contributo alla distruzione delle vite degli altri. Ci vuole davvero una faccia come il culto per poter trasformare i pettegolezzi penalmente irrilevanti del caso Open nel simbolo evidente di una nuova bestia, nell’epifenomeno unico di una prassi purtroppo molto diffusa nel nostro paese: provare a trasformare i mezzi di informazione nella buca delle lettere dei professionisti del letame. Sarebbe bello e persino rassicurante poter dire che una volta passato l’asfalto incandescente sopra la vita spregiudicata di Matteo Renzi e sopra le email disgraziate di Fabrizio Rondolino sarà possibile debellare il principale cluster italiano della macchina del fango.

