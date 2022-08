Cosa vuol dire un patto con gli avversari. Crosetto ci spiega la destra del futuro

Che fine farà il Pnrr? Che futuro c’è per Draghi? Che posto c’è per l’agenda dei doveri? Che errori sta commettendo la coalizione di centrodestra? Chiacchiere a ruota libera con il gemello diverso di Giorgia Meloni

Un duello con Crosetto, Crosetto, Crosetto, Crosetto. Ma chi è Guido Crosetto? Cosa pensa? Dove vuole andare? Via Nazionale, Roma, sede della Fiad, la Federazione aziende italiane per l’aerospazio, la difesa e la sicurezza. Lo studio di Crosetto, che della Fiad è presidente, si trova qui, a pochi metri dal Quirinale, al secondo piano di un palazzo giallo ocra che si trova a metà strada tra i palazzi della politica e quelli di Bankitalia. Crosetto, Crosetto, Crosetto. Ma chi è Guido Crosetto? Cosa pensa? Cosa vuole? Abbiamo passato un’oretta insieme con lui, nel suo ufficio, circondati da modellini di aerei, da targhe dell’Aeronautica e dipendenti il cui volto è nascosto dalle mascherine. Crosetto, che si è dimesso da parlamentare nel 2019 e che da tempo è il coordinatore della segreteria di Fratelli d’Italia, “io e Giorgia siamo una cosa sola”, ci riceve gentilmente dopo un rapido scambio di messaggi. Gli chiediamo: hai un secondo? Ci risponde: sì. Gli chiediamo: puoi ora? Ci dice: ok. Breve sgommata in monopattino e ci presentiamo da lui.