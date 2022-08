L'inner circle di Giorgia Meloni, con un occhio all'esterno

Lei e loro. Lei Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia proiettata verso il sogno della premiership; e loro, gli uomini che con lei procedono ma non possono certo essere chiamati meloniani, come fossero una tribù di un pianeta alieno in un prequel di Guerre Stellari, proprio perché sono, a loro modo, tutti diversamente protagonisti della storia. E sì, ti dicono in zona FdI, “Giorgia si fida davvero di poche persone e sono sempre le stesse”, ma è anche vero che non è del tutto così, nell’epoca in cui la leader di FdI prova a proporsi, dalla destra-destra, come futuro leader di un partito conservatore di là da venire, ma le cui prove generali sono state fatte, nella sua intenzione, qualche mese fa, nel corso della convention milanese in cui il partito di estrema destra si è aperto agli altri mondi (imprenditoriali, culturali, politici – almeno questo era l’intento dell’appuntamento, espansivo già nel titolo: “Italia, energia da liberare”), con ospiti esterni, da Carlo Nordio a Marcello Pera a Giulio Tremonti a Matteo Zoppas, e con dichiarata stima di Giorgia Meloni per intellettuali ancora più esterni, a partire dal politologo e sociologo Luca Ricolfi. Come pure sono prove generali gli incontri che Meloni fa, in questa estate elettorale, per caso e non per caso, con questo e quel pezzo di establishment anche internazionale. Non prescindendo però mai da loro, dai punti di riferimento, gli uomini con cui a vario titolo la leader di FdI si confronta da anni, vuoi per la comune esperienza di militanza vuoi per la vicinanza delle idee vuoi per consuetudine vuoi perché tutti i passi sono stati fatti insieme.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE