A cena con Meloni: l'establishment romano alla corte della leader di FdI

Casina di Macchia Madama. Sono le 21 e 30 di martedì 26 luglio. E’ il compleanno di Gianfranco Rotondi. Circa duecento invitati. C’è quasi tutto l’establishment romano. Due figure si appartano. Un uomo e una donna. Lui in completo scuro, brevilineo, compatto, una versione forse meno algida di Mario Draghi, è ripiegato verso di lei come nello sforzo di esprimere un che di complicato, di preoccupante o forse addirittura di indicibile. Molti pensano che sarà il prossimo governatore della Banca d’Italia. Lei invece è vestita di bianco, i capelli legati, i pendenti dorati alle orecchie. Ascolta, corruga la fronte, mentre sul suo volto si legge un’attenzione tenace, famelica, combattiva. E’ la donna di cui tutti ormai dicono la stessa cosa: “Ecco il prossimo presidente del Consiglio”. Sono seduti l’uno di fronte all’altra, Fabio Panetta e Giorgia Meloni, l’unico italiano nel Comitato esecutivo della Bce, l’ex direttore generale di Bankitalia, e la signora del centrodestra. Lui le sta illustrando “la situazione”, per così dire. Il contesto. Quello che forse potrebbe trovarsi lei a dover gestire, tra qualche mese, da Palazzo Chigi. L’economia dell’euro, la politica finanziaria e monetaria, l’inflazione, lo scudo antispread, le politiche di austerity che forse tornano a fare capolino, le preoccupazioni di Bruxelles e Francoforte sulla tenuta italiana. Le tensioni sul debito pubblico. A breve. Brevissimo. Perché la campagna elettorale è soltanto una parentesi irreale. Un tempo sospeso. Si vince, sì, forse. Ma poi si deve governare. Ed è così che si estende, di fronte alla leader della destra italiana, alla Predestinata, il quasi sconfinato oceano da cui sorgono le bufere e i miraggi. E infatti distoglie lo sguardo per un attimo, Giorgia Meloni, come a voler afferrare un’ombra: è l’ignoto a cui furtivamente getta un’occhiata di ansiosa consapevolezza, quella che le fa subito dire: “Se vado al governo io metto in piedi una squadra stellare. Non voglio e non posso fallire”. Più distanti, per discrezione, ci sono anche alcuni degli uomini che la stanno aiutando nella compilazione del programma di governo. Raffaele Fitto, Giovanbattista Fazzolari, il capogruppo e cognato Francesco Lollobrigida. Pare che lei lo abbia detto senza mezzi termini a Matteo Salvini: “Nei programmi non voglio leggere stupidaggini o promesse irrealizzabili”. Chissà se è vero. Però è certamente vero che lei ha ancora negli occhi, e nelle orecchie, gli annunci roboanti, l’abolizione della povertà e la via della seta con la Cina, i viaggi a Mosca e la crisi diplomatica con la Francia, Quota 100, il caos, il dilettantismo e l’improvvisazione che Salvini mise in piedi con Luigi Di Maio e Giuseppe Conte nel 2018. Il governo del cambiamento. Un film dell’orrore. “Piuttosto mi ritiro a vita privata”. La speranza è nei numeri. Nei voti. Doppiare, triplicare quelli della Lega. Meglio correre da soli? Sì, ma se poi perdi perché ti sei separato da Salvini e Berlusconi poi la gente te la fa pagare. Ragionamento: gli elettori vogliono che vai da solo e che vai anche a governare, ma le due cose insieme non sono facili.

