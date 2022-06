Agenda Panetta. Storia economica di un predestinato per il dopo Visco

Le dimissioni del governatore di Banca d’Italia a ottobre, un anno prima della scadenza naturale, “non sono all’ordine del giorno” sostengono fonti di via Nazionale. In realtà è una scelta che non si può “né annunciare né confermare". Intanto il candidato in pole position c’è e sembra quasi predestinato

Le dimissioni di Ignazio Visco il prossimo ottobre, un anno prima della scadenza naturale “non sono all’ordine del giorno” sostengono fonti della Banca d’Italia. “Non ne so nulla – ha dichiarato Mario Draghi – sarà il governatore che deciderà quando vuole, è sempre stato così”. Dai palazzi del governo filtra la preoccupazione che in questo momento il cambio a palazzo Koch possa essere una mossa incauta. In realtà, come ha scritto l’Adnkronos, è una scelta che non si può “né annunciare né confermare prima che una eventuale decisione in questo senso non sia stata non solo maturata, ma anche condivisa nella tempistica e nelle modalità con le più alte cariche dello Stato”. In ogni caso, “dietro la notizia non c’è, con ogni probabilità, né una forzatura giornalistica né tantomeno il tentativo di destabilizzare Bankitalia. Può esserci, al contrario, il segnale di una preoccupazione che il complicarsi del contesto evidentemente sta alimentando”.