L'operazione bulloni di Draghi e Mattarella contro i populismi del futuro

Che cos’è l’operazione bulloni? La notizia è grossa ma per poterla comprendere deve essere contestualizzata: alla fine di ottobre, un anno prima della scadenza naturale, il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, potrebbe dimettersi dal suo incarico, alla guida di Palazzo Koch, e potrebbe farlo spinto da un senso di responsabilità derivato dalla delicata fase storica in cui si trova oggi il nostro paese. La notizia è gustosa, è stata confermata al Foglio da alcune fonti importanti, ed è una notizia che va collocata all’interno di uno specifico schema di gioco condiviso dalle più importanti istituzioni del paese. Lo schema prevede la necessità di utilizzare i prossimi mesi, i mesi che ci separano dalla fine della legislatura, per irrobustire la spina dorsale del paese, per mettere l’Italia in sicurezza, per offrire al Piano nazionale di ripresa e resilienza delle gambe forti su cui poggiare nel futuro e per far sì che il tandem che guida oggi l’Italia con successo (Sergio Mattarella e Mario Draghi) possa contribuire a introdurre nel tessuto del paese il maggior numero possibile di bulloni utili a tenere saldi gli argini dell’anti populismo.



