I leader che arrivano al G7 hanno guai a casa loro

Il direttore del castello di Elmau, incastonato nelle Alpi bavaresi, sorride giulivo a ogni intervistatore: qui domenica arriveranno i capi di stato del G7, proprio come accadde nel 2015, “un bel posto è un buon prerequisito per belle conversazioni”, dice orgoglioso. Le conversazioni allora come oggi verteranno sulla Russia, che nel 2014, a causa dell’invasione in Ucraina, era stata estromessa dal G8 e non è più stata reintegrata – Mosca sostiene di non voler più stare in questo consesso, ma nel 2020 Donald Trump provò a riaccoglierla, poi il coronavirus cambiò le priorità. In ogni caso la foto ricordo del 2015 sembra scattata un secolo fa, prima della Brexit, prima del trumpismo, prima del macronismo (in Italia c’era il governo Renzi), ma il fatto che all’ordine del giorno ci fosse sette anni fa come oggi l’aggressione della Russia all’Ucraina rende il confronto infinitamente più mesto: la minaccia che non era stata affrontata allora è diventata una guerra su tutto il territorio ucraino. Ma anche la consapevolezza dei leader del G7 si è trasformata: questo vertice viene dopo la decisione europea di dare lo status di candidato all’Ucraina per entrare nell’Ue e prima del vertice di Madrid che sancirà l’allargamento a nord-est della Nato.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE