Dal Mef al Viminale, ecco i sei ministeri da monitorare per capire che destra sarà 

Lo scoppiettante inizio della legislatura – inizio caratterizzato da un centrodestra che si divide clamorosamente a tre ore dall’apertura delle Camere (pronti!), da una Forza Italia che non vota per Ignazio La Russa negli stessi istanti in cui però Berlusconi vota per Ignazio La Russa, da un Cav. che resiste solo due ore senza mandare a quel paese il partito di Meloni (il Var ha decretato che il vaffa non era rivolto direttamente a La Russa) e da un’opposizione molto tosta che ha aiutato la maggioranza di centrodestra a eleggere un presidente del Senato che senza l’opposizione non sarebbe stato eletto (altro evidente segnale dell’imminente arrivo del fascismo) – suggerirebbe molta prudenza nel fare sfoggio di ottimismo rispetto al governo futuro. Specie poi se si considera che la ragione del contendere tra Berlusconi e Meloni, la ragione che ha allontanato per una mattinata gli alleati di centrodestra, ha a che fare non con i nomi scelti dai leader per le presidenze delle Camere ma con i nomi vagliati da Meloni per non farsi trovare impreparata quando la prossima settimana Sergio Mattarella, dopo averle dato l’incarico, le chiederà una lista di ministri da condividere.

