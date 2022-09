“Nordio sarebbe un ottimo ministro della Giustizia”. Parla Caiazza

"Naturalmente non voglio mettermi a dare pagelle, ma certo è che con il dottor Nordio abbiamo sempre registrato una comunanza di punti di vista, di lettura complessiva della giustizia penale, che mi fa dire che sarebbe certamente un ottimo ministro della Giustizia. Poi sarà chi di dovere a fare le scelte”. Intervistato dal Foglio, il presidente dell’Unione camere penali, Gian Domenico Caiazza, accoglie con favore l’ipotesi della nomina di Carlo Nordio come prossimo ministro della Giustizia. E sulle riforme del futuro, alla luce dei risultati elettorali, dice: “Se stiamo alle risposte pubbliche che sono state date in campagna elettorale alle nostre proposte, questo nuovo Parlamento ha una maggioranza assoluta favorevole a realizzare riforme in senso garantista”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE