Oltre Nordio. Delmastro ci spiega le proposte di FdI sulla giustizia

Separazione delle carriere, sorteggio per il Csm, più garanzie per gli imputati, ma maggiore certezza della pena. Il responsabile giustizia di Fratelli d'Italia: "Noi siamo garantisti nel processo, ma giustizialisti nell’esecuzione della pena"

"La prima riforma da realizzare in tema di giustizia penale è quella della separazione delle carriere tra magistratura inquirente e giudicante, per arrivare a un giudice veramente terzo che garantisca la parità processuale delle parti”. Intervistato dal Foglio, il deputato e responsabile giustizia di Fratelli d’Italia, Andrea Delmastro Delle Vedove (ora candidato alla Camera nel collegio uninominale di Biella e Vercelli), illustra le proposte in materia di giustizia del partito guidato da Giorgia Meloni. Proposte che in parte coincidono, ma in parte no, con gli annunci ultra-garantisti avanzati nelle ultime settimane dal candidato “indipendente” di FdI, Carlo Nordio.