Nordio in lista con la Meloni. Forse ora FdI scopre il garantismo

Un ex magistrato garantista e liberale per un partito che di liberale e di garantista sembra avere ben poco. Dopo le voci insistenti degli ultimi giorni, è arrivata l’ufficialità: Carlo Nordio è candidato per Fratelli d’Italia alle prossime elezioni politiche del 25 settembre. Il pressing di Giorgia Meloni e dei suoi ha portato l’ex procuratore aggiunto di Venezia a rompere la promessa avanzata durante tutta la sua carriera da pm e anche dopo: mai in politica. Lo aveva ribadito chiaramente il 7 febbraio 2017, il giorno del suo pensionamento, in un’intervista esclusiva al Foglio: “Ho sempre detto che il magistrato non deve fare politica neanche dopo essere andato in pensione”. Lo ha ripetuto lo scorso giugno, intervistato alla nostra Festa dell’innovazione: “Non mi candido, né oggi né mai”. Alla fine ha cambiato idea: segno dell’insistenza, ma anche della forza di persuasione, di Giorgia Meloni, che diede avvio al corteggiamento a inizio anno, proponendo l’ex pm addirittura come nuovo presidente della Repubblica.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE