Nordio: “Gli appelli pro Draghi? Giusti. Senza di lui la crisi sarà drammatica”

“Tutti sanno che se Draghi cade, il paese piomba in una crisi economica gravissima. Molti di noi si auspicano che rimanga a Palazzo Chigi, ha fatto benissimo. Ma con quale formula? Perché lui ha posto dei paletti precisi. Non è un politicante, è troppo intelligente per rimangiarsi tutto”. E insomma Carlo Nordio, parlando con Il Foglio, riconosce che la situazione si è fatta grave. Anche se forse, come sempre in questo paese, non così seria. Visto come si è arrivati alla crisi. “Siamo in mezzo a una tempesta: guerra, crisi economica, ricadute sociali. E’ chiaro che prima di sciogliere il Parlamento il presidente Mattarella stia provando tutte le alternative praticabili”, dice l’ex magistrato veneziano.

