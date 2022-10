Con Giorgetti all'economia, Meloni potrebbe far tornare l'Italia alla politica

Tutto pur di uscire dall’incubo stordente degli incontri a girandola impazzita del centrodestra, e dalla questione di quanto sia draghiana o no Giorgia Meloni, tutto pur di uscire dalla mistura di psicoanalisi e demagogia concorrenziale che si ravvisa nello spazio di centrosinistra (uno spazio oggettivo e residuale, non un soggetto coalizzato). Il punto di partenza, si può azzardare, sarebbe la scelta di un ministro dell’Economia che sia un politico, come parrebbe nel caso fosse credibile il nome avanzato di Giancarlo Giorgetti. I dati del Fondo monetario internazionale, positivi per l’anno in corso, dicono che ci aspetta un anno duro di recessione e inflazione (calante ma sempre vivace), dicono che siamo vittime designate, con la però più solida Germania, della crisi dell’energia e che la nostra unica speranza sono gli investimenti, cioè la capacità di spendere i soldi del Piano di ripresa concordato in Europa.

