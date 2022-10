Il difficile dialogo tra Landini e Meloni

L’apertura della Cgil al nuovo governo (“La nostra è un’apertura di credito verso la democrazia”, ha detto) è un’occasione per una riflessione sui problemi dell’economia e del lavoro, sia da parte di Maurizio Landini sia da parte di Giorgia Meloni. Il leader della Cgil ha detto al Corriere che “a piazza del Popolo ho voluto dire che la Cgil non ha pregiudizi, ma il sindacato vuole essere ascoltato prima che vengano prese le decisioni”. Le richieste della Cgil sono “una vera riforma fiscale a vantaggio di lavoratori dipendenti e pensionati e non la flat tax; la fine della precarietà; una vera riforma delle pensioni; politiche industriali che investano sulle rinnovabili”. Alcune delle proposte del sindacato, come la riforma fiscale, vanno contro il programma del centrodestra; altre, come la (contro)riforma delle pensioni, sono in linea con il programma; altre ancora, come la “fine della precarietà” e gli investimenti in rinnovabili, sono condivise nei fini ma forse non ancora nei metodi.

