Pd, M5s e Terzo polo: divisi si perde

Dio acceca coloro che vuol perdere (per non parlare di coloro che vogliono perdere). La sconfitta è un blasone, certo, dell’anima bennata, ma è anche una strana libido da psicoanalisi, da psicologia del profondo. I dati dicono che Pd, grillozzi e calendiani, sommati, hanno avuto più voti del centrodestra. Il povero e onesto Enrico, primi della classe ultimi nella vita, ha ammesso che la sconfitta viene dal mancato formarsi di un campo largo e competitivo, attribuendo la responsabilità del disastro ai grillozzi e a Calenda. D’altra parte tutti hanno fatto finta di non sentire ma Berlusconi, tra una minchiata e l’altra, come al solito l’aveva vista giusta, perché è tutto tranne che un moralista: vinceremo, aveva detto, perché il Pd e i grillozzi non si sono messi insieme, punto.

