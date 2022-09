Il Pd crolla: parla Letta. La conferenza stampa

Le dichiarazioni del segretario dem dopo i risultati deludenti ottenuti alle elezioni dal Partito democratico, sceso sotto il 20 per cento

Il segretario del Pd, Enrico Letta, parla nella sede dem al Nazareno, dopo il tracollo registrato alle elezioni dal partito, sceso sotto la soglia del 20 per cento.

Nella sede del Pd, oltre al segretario, ci sono, fra gli altri, le capigruppo Debora Serracchiani e Simona Malpezzi, il coordinatore della segreteria Marco Meloni e il tesoriere Walter Verini.

Letta: "Giorno triste per l'Italia e per l'Europa"

"Gli italiani hanno scelto la destra, è stata una scelta chiara", ha dichiarato Letta in apertura della conferenza stampa. "La tendenza emersa due settimane fa in Svezia viene confermata anche in Italia. E' un giorno triste per l'Italia e per l'Europa. Ci aspettano giorni duri. Faremo una opposizione dura e intransigente".