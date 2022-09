La composizione del nuovo Parlamento. I numeri di Camera e Senato

Il centrodestra ha un'ampia maggioranza in entrambe le camere, trainato dagli oltre sette milioni di voti ottenuti da Fratelli d'Italia

Il centrodestra avrà un'ampia maggioranza sia alla Camera (fissata a 201 seggi) che al Senato (101 seggi – qui la distanza con l'opposizione è però minore). Il risultato elettorale di Fratelli d'Italia (7.133.377 voti, pari al 26,03 per cento delle preferenze), permetterà a Giorgia Meloni di guidare, con un certo margine, la coalizione: la Lega è crollata al 9 per cento, Forza Italia si è fermata all'8. Il numero di deputati e senatori del Carroccio e del partito di Berlusconi in ogni caso sarà più alto di quello che avrebbe consentito loro il risultato elettorale, grazie alle vittorie nei collegi uninominali.

I numeri della nuova Camera dei deputati

I numeri del nuovo Senato della Repubblica