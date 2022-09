Salvini prova a spiegare la débacle della Lega: la diretta

Il segretario del Carroccio commenta i risultati elettorali in conferenza stampa





12.22 - Governo: Draghi eviti atti non concordati con nuova maggioranza

Da parte del governo Draghi, "contiamo che non ci siano atti amministrativi in questo mese" assunti "in distonia con la volontà popolare" evitando di "prendere iniziative non concordate con la nuova maggioranza che è uscita dalla urne". prosegue Salvini. "Ci auguriamo - prosegue - che l'ordinaria amministrazione sia solo ordinaria amministrazione, che non ci siano nomine in ordine sparso". Secondo Salvini, "alcune realtà pubbliche vanno tutelate, rilanciate e salvaguardate. Alcune nomine, fatte in ultimi due anni, non sono state all'altezza".



12.16 - "9% Lega non mi soddisfa, premiata opposizione Fdi a Draghi"

Il risultato preso dalla Lega alle elezioni "è un dato che non mi soddisfa, il 9% non è il dato per cui ho lavorato ma "nel prossimo governo saremo protagonisti. "Noi puntiamo a quota cento, non solo in chiave pensionistica ma anche in chiave eletti. Potrebbero essere cento tondi i parlamentari della Lega al lavoro da domani".

Secondo l'analisi politica del numero uno della Lega, "da lunedì, dopo dopo tanti anni, c'è un governo scelto dai cittadini, con una maggioranza chiara sia alla Camera che al Senato di centrodestra". Da questo punto di vista, "conto che per almeno per cinque anni si tiri dritto, senza cambiamenti e stravolgimenti, mettendo al centro solo le cose da fare". Quanto agli alleati di Fratelli d'Italia, "faccio ovviamente i complimenti a Giorgia, è stata brava e lavoreremo insieme, a lungo e bene. Politicamente è stata premiata l'opposizione di Fratelli d'Italia". Per la Lega, dal canto suo, "stare al governo per quasi due anni non è stato semplice ma - assicura - lo rifarei".

12.10 - "Agenda Draghi? Giudizio degli elettorali chiaro ed evidente"

"I numeri sono chiari: abbiamo parlato per settimane dell'agenda Draghi e mi pare che il giudizio degli elettori sia chiaro ed evidente".

12.08 - Alla Lega è costato "il sostegno al governo Draghi"

Alla Lega è costato "il sostegno al governo Draghi", se mi chiedete lo rifarei, rispondo che lo rifarei". Cosi' il segretario leghista Matteo Salvini in conferenza stampa in via Bellerio a Milano. "Il giudizio degli elettori mi sembra sia chiaro ed evidente. Gli elettori hanno premiato coloro che per cinque anni hganno fatto opposizione. E anche coloro che hanno fatto cadere il governo", ha continuato.

11.53 - Salvini: "Voglio stare al governo, fare il ministro"

Annunciato per domani il consilio federale della Lega. Lo ha fatto sapere Matteo Salvini durante la conferenza stampa post-elettorale di stamattina.

"Questa notte alle 4 mi sono messaggiato con Giorgia a cui faccio i complimenti. E' stata brava", ha aggiunto il leader, sottolineando che il dato politico eè che "e' stata premiata l'opposizione". "Fratelli d'Italia e' stata brava a fare una forte opposizione" e certo aver governato quasi due anni "non e' stato semplice", ma considerando come era la situazione "lo rifarei. Dopo tanti anni c'è un governo scelto dai cittadini con una maggioranza chiara di centrodestra, e conto che per almeno 5 anni si tiri diritto senza cambiamenti e mettendo al centro solo le cose da fare. Ho messaggiato con Giorgia alle 5 mattino, le faccio i complimenti: lavoreremo a lungo insieme". Queste le prime parole del leader della Lega Matteo Salvini.

10.50 - Nessun commento sui risultati elettorali della Lega, attesa per la conferenza stampa

Non cè stato ancora nessun commento sui risultati elettorali della Lega, né da parte del segretario Matteo Salvini né da parte di altri esponenti. L'attuale silenzio stampa sembra testimoniare il crollo del partito, con le proiezioni che al momento lo danno all’8,5%. In attesa della conferenza stampa (prevista per le 11 nella sede storica del partito in via Bellerio a Milano), per il partito è già chiaro uno scenario completamente diverso da quello delle europee del 2019, quando il Carroccio registrò un risultato del 34%.