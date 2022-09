L'Italia di Meloni rispetterà l'agenda dei doveri? I mercati scommettono di sì

"I numeri assoluti del centrodestra non sono così superiori a quelli del centrosinistra se si fosse alleato". La prima nota interessante dopo il voto di ieri è che la vittoria di Meloni è dovuta alla capacità del centrodestra di coalizzarsi e sfruttare al meglio questa legge elettorale, dice il direttore del Foglio Claudio Cerasa ospite dello speciale elezioni del Tg2. Mentre la corsa solitaria di Pd, M5s e Terzo Polo ha avuto l'effetto contrario. "D'altra parte c'è da registrare anche una clamorosa sconfitta del Pd. La leadership di Letta è a un passo dal cadere. Quale strada sceglierà adesso il Partito democratico? Tornare nelle braccia del grillismo o interpretare una stagione diversa? Ciò che è certo è che il Pd deve rassegnarsi a una stagione di opposizione, a cui non era più abituato".

In ultimo, non certo in ordine di importanza, Cerasa nota che "i mercati, le Borse e gli osservatori internazionali non hanno reagito male, finora" ai risultati delle elezioni italiane. "C'è preoccupazione ma non paura. Si pensa, o forse si spera, che l'agenda dei doveri di fronte a cui si trova l'Italia sarà rispettata", conclude il direttore. "Non siamo nel 2018, le coordinate assolute dell'Italia non sono messe in discussione, nonostante ci sia una novità importante e anche possibilmente estremista".