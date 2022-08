Altro che Dibba o Calenda. I vecchi leader non si sopportavano ma si pugnalavano con stile

Adesso tutti se la prendono con Twitter, fanno facili ironie sugli effetti nefasti della personalizzazione della politica e della rivoluzione tecnologica, e soprattutto sul prodotto della loro perversa interazione: un reality show in cui chi si candida a guidare il paese passa il tempo a lamentarsi dei torti subiti dal compagno di partito che gli ha soffiato il posto, dal segretario di un tempo che non lo volle candidare o dal trombato di allora che non l’ha voluto perdonare, trasformando talk-show e telegiornali in una sorta di Grande Fratello, un eterno confessionale a reti unificate, in un alternarsi di insulti, insinuazioni e rappacificazioni senza soluzione di continuità, in un interminabile flusso di incoscienza. Ma non è colpa di Twitter.

