Da Dibba alle “mogli” ai narcisismi. L'avanspettacolo fa male agli elettori

La campagna elettorale si va trasformando in un asilo Mariuccia in cui i personalismi, gli infantilismi, le ripicche e i dispettucci prendono il sopravvento sul resto. Anche riderne ormai diventa una fatica penosa

Nella campagna elettorale agostana e stordita ci sono anche momenti di godibilissimo cabaret, che possono distrarre per un attimo i cittadini dai cupi pensieri sui destini del paese dopo il 25 settembre. Ad esempio il video strappacuore di Alessandro Di Battista, fermo in un parcheggio dentro un’automobile, che spiega perché alla fine non si è candidato (non l’hanno candidato), ma poi gli slitta la frizione e inizia a inveire contro Grillo, contro Fico, contro quelli che avevano truccato i numeri perché il vero capo doveva essere lui, e non Di Maio.