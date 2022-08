"Grillo padre padrone, Di Maio ducetto". Dibba contro tutti: "Il M5s non mi vuole"

L'ex grillino spiega le ragioni della sua non candidatura: "Con Conte abbiamo avuto un'interlocuzione: non ci sono le condizioni. Di questo Movimento non ci si può fidare". Un ritorno? "Servono garanzie politiche che non ci sono". E annuncia un nuovo progetto dal basso

Beppe Grillo "è un padre padrone", "Di Maio faceva il ducetto", e di questo Movimento pronto a cedere alle sirene governiste, a un nuovo "governo dell'assembramento" o a qualche "Cottarelli grillino", non ci si può fidare. All'indomani del mancato ritorno, la non candidatura alle Parlamentarie grilline, Alessandro Di Battista spiega le ragioni della sua scelta. Lo fa nel suo stile, con una diretta social dalla sua auto, ma argomenta in maniera (inaspettatamente) pacata rispetto ad altre occasioni, mettendo nel mirino praticamente tutti i big, transfughi e non, del M5s. Ne ha anche per Roberto Fico. Si salva solo - nei giudizi personali - Giuseppe Conte, "un galantuomo".

Spiega che "non ci sono le condizioni": "Ho parlato con Conte e ho compreso che ci sono molte componenti nell'attuale M5S che non mi vogliono. Da Beppe Grillo passando per Roberto Fico: non mi vogliono". E questo per una serie di ragioni: "Temono che io sia troppo imbrigliabile, temono possa ricordare gli errori del M5s", dice Di Battista. Motivazioni personali che si sovrappongono a quelle politiche, nonostante "decine di migliaia di persone, non sto esagerando, mi hanno scritto: candidati". Non è bastato a quanto pare, Di Battista si aspettava un qualcosa in più dai suoi ex colleghi parlamentari. E invece: "Nessuno dal Movimento mi ha detto abbiamo bisogno di te".

L'ex grillino dissidente se la prende allora con Grillo, a cui comunque "sarò sempre grato", dice. Ma è proprio per lui che Dibba dice di "essere stato costretto a lasciare", perché il fondatore "ha indirizzato il M5s verso il governo Draghi". E non gli si può più credere. Con Conte invece - l'unico su cui il giudizio è sfumato - "abbiamo avuto un'interlocuzione molto leale, è stato sincero, è un galantuomo". Ma sembra di capire dal ragionamento dell'ultimo dei grillini duri e puri, che pure il capo politico sia rimasto incastrato nei meccanismi di un Movimento che somiglia sempre più a un classico partito. Come il Pd, insomma, "la morte nera", il peggiore tra i soggetti politici secondo Di Battista.

E quindi meglio lasciar perder la politica dei palazzi, soprattutto in "tempi dove tutti pur di avere una poltrona sono disposti a vendere la madre, a infilarsi nella sede del Partito democratico a elemosinare un seggio quando avevano detto peste e corna del Pd. Io non sono come queste persone". Esclude per il momento il ritorno tra i grillini e dunque anche l'ipotesi di una candidatura dall'alto tra gli esponenti della società civile: "Per rientrare nel Movimento e ricandidarmi è giusto che io pretenda garanzie politiche. In questo momento, con Grillo che ancora non ha fatto un passo di lato - che dovrebbe fare - queste garanzie non ci sono".

In futuro si vedrà, la porta non è chiusa del tutto. Ma nel frattempo "insieme ad altre persone creerò un'associazione culturale per fare politica insieme da fuori, per darci una struttura e un'organizzazione civica. Per fare proposte e scrivere leggi, e poi magari portarle in Parlamento come leggi di iniziativa popolare". Un annuncio che ricorda un po' il tour dello scorso anno, quello lanciato a ottobre all'indomani del flop della lista da lui sostenuta alle elezioni di Roma (1.03 per cento per “Cultura innovazione Roma Ecologista”), per parlare di "temi nascosti e dimenticati". Di quell'iniziativa non si sono avute più notizie, in compenso Dibba è arrivato fino in Russia. Chissa da dove annuncerà la prossima sfida ai poteri forti.