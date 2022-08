Calenda trasforma il centrosinistra in un caso clinico: tutti scambiano Twitter per WhatsApp

Quell’inconfondibile aria di nuova Bad Godesberg si comincia a respirare sin dal mattino, quando Carlo Calenda, dopo essersi svegliato e aver fatto colazione, acchiappa il cellulare e inizia a twittare. Una sigaretta e un lancio. Sono le 8 precise. “Della sorte di Di Maio, D’Incà, Di Stefano e compagnia non ce ne importa nulla. Al contrario, prima tornano alle loro professioni precedenti meglio è per il paese. Chiudiamo questa storia ora”. Bum! Seguono altri otto tweet. Un’altalena. Uno scoppiettare vario. Si segnalano il quasi aperturista “l’intesa col Pd può essere cancellata, ma non annacquata”. Presto seguìto però dal deflagrante “ogni giorno vediamo aggiungere alla coalizione un partito zattera e iniziative incoerenti con quanto definito. Anche basta”. Questo rivolto a Fratoianni e Bonelli, il neocomunista e il verde che intanto stanno trattando con Enrico Letta. Così, inevitabilmente, Bonelli legge e subito risponde per le rime a Calenda. “Il bambino va educato perché se sei viziato poi cresci male, quindi la nostra funzione è pedagogica”. Sembra il collaudato cerimoniale nevrotico d’una riunione di condominio. Ma sui social.

