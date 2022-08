Il complottismo economico della destra spiegato dal suo stesso programma

La grande favola della destra populista desiderosa di presentarsi sulla scena pubblica come una forza politica nuova, rinnovata, presentabile, responsabile e in definitiva smaccatamente antipopulista è una favola che può trovare una sua coerenza su molti campi, su molti dossier e su molti terreni di gioco. Ma è una favola a cui è impossibile credere quando la destra mostra con chiarezza la sua visione del mondo su alcuni temi specifici legati all’economia, alla politica industriale, al mercato e in definitiva alla globalizzazione. Lo schema, in fondo, è sempre lo stesso: un mix tra pulsioni protezionistiche, tentazioni antimercatistiche e spinte autarchiche. La destra ci prova a essere presentabile, a mostrare il suo volto rassicurante quando parla di infrastrutture (spendiamo di più), di tasse (tassiamo di meno), di giustizia (garantismo, oh yes), di atlantismo (che non si discute).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE