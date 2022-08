Ita déjàvu. Meloni e il rischio dell'eterno ritorno all'Alitalia di stato

La saga di Alitalia/Ita non si arresta. Il processo di privatizzazione quasi concluso dal governo Draghi si è fermato per via della crisi politica. La vendita della compagnia rinata dalle ceneri di Alitalia era alle fasi finali e molto probabilmente il vettore sarebbe andato alla cordata di Msc, il colosso dello shipping, e Lufthansa, il primo vettore europeo, se il governo non fosse caduto nelle settimane scorse. La necessità di cessione della compagnia deriva da alcuni fatti incontrovertibili, primo fra tutti quello che Ita Airways non è in grado di rimanere da sola sul mercato, tanto più in periodo post-pandemico. Se prima della pandemia Alitalia perdeva oltre 600 milioni di euro quando tutti gli altri vettori avevano marginalità positive, nei primi due mesi e mezzo di operatività, quando la variante Omicron si è diffusa in Europa, Ita ha perso circa 200 milioni di euro, oltre 125 euro a passeggero.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE