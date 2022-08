Dalla scalata a Montedison all'alleanza Thales-Alenia-Telespazio. La Francia, il nostro miglior nemico

Il trattato del Quirinale? “Abbiamo dato una delega in bianco alla Francia”. E ancora: “Il Pd svende pezzi del nostro paese”. Di più: “C’è un patto segreto sulla testa del Parlamento”. Giorgia Meloni ha picchiato duro fin dall’autunno scorso e le elezioni rilanciano la campagna di Francia che la leader di Fratelli d’Italia ha raccolto dalle mani della Lega. “Siamo diventati una colonia francese”: Umberto Bossi scagliò il suo anatema quando nel 2011 Parmalat fu venduta a Lactalis. Tutti dimenticano che ciò avvenne per non farla finire in mano alla Granarolo delle cooperative rosse. Qualcosa del genere era già accaduto nel 2005 quando Bnl passò a Bnp Paribas pur di sfuggire alla “finanza rossa” cioè Unipol e Montepaschi. Le principali operazioni franco-italiane che hanno segnato una svolta nel potere economico-finanziario sono avvenute grazie alle divisioni interne al capitalismo nazionale. Sono gli italiani a chiamare i francesi per scalare la Montedison e sempre gli italiani aprono le porte a Vincent Bolloré. Ha raccontato Cesare Geronzi, allora presidente della Banca di Roma e vicepresidente di Mediobanca, di aver ricevuto un giorno una telefonata da Silvio Berlusconi, allora presidente del Consiglio, che lo invitava nel suo ufficio per fargli conoscere un amico, senza farne il nome. Il banchiere romano si trovò di fronte al finanziere bretone che, diritto allo scopo, gli annunciava di essere diventato il primo azionista della banca fondata da Enrico Cuccia. Davvero un bell’amico, che pochi anni dopo ha cercato di scalare Mediaset e Telecom Italia. E’ quasi automatico pensare a come cominciarono le guerre d’Italia con Carlo VIII invocato nel 1494 da Ludovico Sforza detto il Moro, reggente di Milano, per sconfiggere il cognato Alfonso II re di Napoli.

