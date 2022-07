I grillini hanno fatto proprio il metodo Lavrov: la crisi è colpa di Draghi

Nell’ora della consueta follia italiana, aggravata dalla canicola estiva e dall’anticiclone africano, riecco uno dopo l’altro i personaggi intramontabili di tutte le crisi: l’irresponsabile, il responsabile, il traghettatore, il mediatore, il manovratore oscuro, il respingitore di dimissioni. Le frasi fatidiche: tutte le ipotesi sono sul tavolo. Riecco il caro vecchio scaricabarile, trasformato ormai in gesto artistico, performance, poesia pura: “Io non sono io”. I grillini, dai e dai, hanno fatto proprio il metodo Lavrov: la crisi è colpa di Draghi. Non siamo noi che usciamo dal governo, è l’allargamento di Palazzo Chigi che ci spinge fuori. La crisi ritorna puntuale come una serie tv, una saga, una sfilza di cinepanettoni che racconta sempre, meglio di qualsiasi riforma, chi siamo. Perché in Italia una crisi politica non è un evento, ma uno stato d’animo, un mood, una vocazione, una sensibilità diffusa. Come la “saudade” per i brasiliani.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE