Nardella: “Con questa crisi Conte consegna il paese alla destra”

Il sindaco di Firenze: "Se Draghi cade è la fine del campo largo: il leader M5s ci ripensi". Il Pd, le alleanze e le speranze in vista del passaggio del premier in Parlamento

“Conte rischia di trascinare il governo in un burrone, senza alcuna ragione per farlo. E’ un autolesionismo che rende impraticabile costruire un’alleanza con il M5s: speriamo ci ripensi”. Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha sperato fino all’ultimo che le dimissioni (poi respinte dal Quirinale) di Mario Draghi non arrivassero. “Credo che il passaggio parlamentare sarà determinante: metterà Conte di fronte alle proprie responsabilità”. C’è un di più. Perché “con questa crisi il leader M5s rischia di fare un regalo alla destra, che potrà coprire le proprie contraddizioni. Ora il Pd dovrà essere pronto a eventuali elezioni. Ma anche a cambiare schema nella costruzione delle alleanze: guardando al centro”.