Crisi di governo, voto più vicino. Nel M5s spinta per ritirare i ministri

Dopo le dimissioni di Draghi, respinte da Mattarella, la palla tornerà in Parlamento. Mercoledì il premier riferirà alle Camere

Il Cardinale Zuppi, presidente Cei: "Preoccupati, serve scatto di responsabilità. Prevalga interesse generale" (13)



"Guardiamo con grande preoccupazione alla situazione politica. Ci auguriamo che vi sia uno scatto di responsabilità in nome dell'interesse generale del Paese che deve prevalere sulle pur legittime posizioni di parte per identificare quello che è necessario e possibile per il bene di tutti". Lo ha dichiarato il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Comunità episcopale italiana.



La linea del Pd: "Priorità confermare Draghi. L'alleanza con il M5s? Dipende dai prossimi giorni" (12.50)



L'alleanza con i 5 Stelle è finita? "Per noi la priorità è confermare e sostenere il governo Draghi. Non è il momento di subordinate che indeboliscono la principale", dice Enrico Borghi all'Adnkronos, spiegando la linea del partito in questa fase. "Gli atteggiamenti dei prossimi giorni è chiaro che saranno forieri di sviluppi... Noi ci auguriamo siano positivi. Ma una cosa alla volta. Stiamo scalando una montagna impervia e va fatto un passo dopo l'altro. Se corri in cima non ci arrivi".





Zingaretti: "Momento delicato, bene Letta. Pd sia unito a sostegno del segretario" (12.15)

"È un momento molto molto delicato e in questi momenti bisogna stringersi a fianco del segretario del partito, che peraltro si sta muovendo molto bene, dando una prospettiva di lavoro fino a mercoledì che condivido. Penso che questo è uno di quei momenti nei quali chi sta gestendo la linea politica e' giusto che lo faccia e che senta la solidarieta' e l'unita' di un gruppo dirigente".

Riprende il Consiglio nazionale. "Via i ministri dal governo". Ma il M5s si spacca (11.50)



In questo momento i vicepresidenti Paola Taverna e Riccardo Ricciardi stanno chiedendo a Conte di ritirare i ministri dal governo prima di mercoledì. La compagine 5 stelle è composta da: Stefano Patuanelli, Federico D'Incà e Fabiana Dadone, oltre ai 5 esponenti di sottogoverno. Il partito però non è unito, è in corso una riunione a dir poco infuocata.



Lega: Salvini sente i dirigenti del Carroccio: "Faremo il bene dell'Italia" (11.30)

Mattinata è stata caratterizzata da incontri, telefonate e videocollegamenti tra Matteo Salvini e i dirigenti della Lega. "Faremo il bene dell'Italia e degli italiani", dice il segretario leghista. C’è piena sintonia su cosa fare nei prossimi giorni e totale condivisione delle parole del presidente Mario Draghi, secondo il quale lo strappo di ieri “ha fatto venir meno il patto di fiducia alla base dell’azione di governo”. Fra gli altri, Salvini ha sentito Giancarlo Giorgetti, Attilio Fontana, Massimiliano Fedriga, Luca Zaia, i vicesegretari, i capigruppo e Roberto Calderoli. Lo fanno sapere fonti del Carroccio





Meloni: "Elezioni subito" (11)



"È da irresponsabili andare al voto ora'. Dissero quelli che in piena crisi economica, tra pandemia e rincari di ogni tipo, continuano a tenere paralizzata l'Italia tra liti e smanie di potere. Irresponsabili sono loro. Basta scuse, basta giochi di palazzo: Elezioni Subito", ha scritto su Twitter la leader di Fratelli d'Italia

Borghi (Pd): "Basta con i tatticismi. Mercoledì ci sono i calci di rigore" (11.10)

"Non possiamo trasformare la politica in spettacolo politicante come in queste ore qualcuno ha fatto. I due effetti significativi delle azioni di ieri sono le dimissioni di Mario Draghi e la scelta del presidente della Repubblica di rinviare alle Camere il premier", ha detto a La7 il deputato Enrico Borghi, membro della segreteria nazionale Pd. "Ora ogni forza politica è nuda di fronte alle proprie responsabilità dire senza infingimenti e tatticismi cosa intende fare per garantire il futuro del nostro Paese. Mercolediì non saranno i tempi supplementari, saranno i calci di rigore".

Rosato (Iv): "Draghi vada avanti" (10.40)

“Nel mio piccolo mi appello alla responsabilità di tutti, chiediamo al presidente Draghi di continuare a dare una mano al paese per i pochi mesi che ci separano alle elezioni di fine legislatura”, ha detto il deputato di Italia viva a Sky tg 24. "Il paese ha oggi altre priorità rispetto al voto"





Il Consiglio nazionale M5s potrebbe essere riconvocato oggi (10.30)

Intorno alle 10 Giuseppe Conte è arrivato nella sede del M5s a Campo Marzio. Il presidente pentastellato aveva anticipato ieri sera che il Consiglio nazionale sarebbe andato avanti nel confronto, aggiornandosi oggi, sulle dimissioni del presidente del Consiglio, Mario Draghi. È possibile quindi che venga convocata una nuova riunione del Consiglio nazionale. Anche il ministro per i Rapporti col Parlamento, Federico D'Incà, che ieri ha tentato in extremis una mediazione con il premier Draghi, è arrivato alla sede





Di Maio: "Non è semplice ricomporre la maggioranza serve un atto di maturità del partito di Conte" (10,00)

"Non è semplice pensare di ricomporre la maggioranza di governo, serve un atto di maturita' del 'partito di Conte' che non è più il Movimento 5 stelle", ha detto questa mattina il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, sostenendo come già fatto ieri che il M5s pianificava da mesi questa crisi. Quello di Conte "è un partito patronale che ha deciso di anteporre le proprie bandierine alla sicurezza nazionale". Il leader di Insieme per il futuro ha poi puntato il dito contro i ministri grillini: "Parlare del dettaglio, che è la stessa giustificazione che stanno usando i ministri del partito di Conte per restare sulle loro poltrone, quando c'è una crisi, significa sottovalutare la parola del presidente Draghi. Ora la palla non è nelle mani del presidente del Consiglio, ma dei partiti: dimostrino maturita'"





Verso le urne? Il punto della situazione



Il sentiero è sempre più stretto, le elezioni più vicine. Dopo lo strappo grillino e le dimissioni di Mario Draghi - che il capo dello Stato Sergio Mattarella non ha accolto, rimandando il premier alla Camere, la palla tornerà in Parlamento: mercoledì l'ex banchiere riferirà ai parlamentari, per verificare se la rottura che si è consumata ieri in Senato ha segnato davvero la fine della legislatura o se, come sperano al Quirinale esiste ancora un margine per ricomporre la frattura. "La maggioranza di unità nazionale che ha sostenuto questo governo dalla sua creazione non c'è più. E' venuto meno il patto di fiducia alla base dell'azione di governo", ha detto ieri sera Draghi.

Sono ore di incertezza per la politica italiana, con i partiti che cercano di definire la strategia e le prossime mosse in vista dell'appuntamento decisivo della settimana prossima. Con un occhio alla tattica parlamentare e l'altro alla campagna elettorale, tra sondaggi, alleanze e prospettive che si aprono, mentre altre che si sgretolano.

Movimento 5 stelle



Per i grillini sono ore di incertezza. Questa mattina il Consiglio nazionale è tornato a riunirsi. Giuseppe Conte è ora pressato da Letta e da tutto il Pd, si appellano alla responsabilità. L'ex premier vacilla e prende tempo: "Calma abbiamo cinque giorni", ha detto ieri ai suoi. I parlamentari gli dicono di andare all'opposizione, ma nel Movimento c'è anche chi non voleva lo strappo, ritenendo che la rottura con il governo Draghi possa trasformarsi in boomerang in vista delle elezioni.



Leggi anche: Il racconto Euforia, paura del voto e struggimenti: riparte la giostra di Conte e del M5s Simone Canettieri

Partito democratico

"Il Partito democratico è a lavoro - hanno fatto sapere i dem subito le dimissioni del premier - per ricomporre una maggioranza a sostegno di Draghi". Al Nazareno credono sia una strada difficile da percorrere ma non impossibile. (È questa sostanzialmente anche la posizione di Di Maio e di Insieme per il futuro). Ma allo stesso tempo tra i dem sono sempre di più a considerare l'alleanza con il Movimento ormai superata. Il segretario Enrico Letta si muove tra questi due fuochi.

Leggi anche: Il racconto Euforia, paura del voto e struggimenti: riparte la giostra di Conte e del M5s Simone Canettieri

Lega e Forza Italia tentennano. Meloni sicura: "Al voto, al voto"

Il centrodestra predica l'unità, ma esistono differenze tra i partiti che sono al governo e Fratelli d'Italia, secondo cui bisogna andare al voto al più presto. E d'altra parte, è la posizione sostenuta da mesi da Giorgia Meloni che l'ha ripetuto anche ieri: "Si torni al voto". Ma ha anche avvertito i colleghi di coalizione: "Niente scherzi". Sa, la leader di FI, che Forza Italia e Lega pur dichiarando di non avere paura delle urne, potrebbero accodarsi al Pd per chiedere a Draghi di rimanere.



Leggi anche: Alla prove della crisi Meloni attacca: "Al voto, al voto". Ma Salvini tentenna Gianluca De Rosa