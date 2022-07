Giornali, editoria, politica, libri. La carriera di Scalfari, il Fondatore

Editore, finanziere, giornalista, imprenditore, politico, scrittore, un elenco in ordine alfabetico, ma non solo. Eugenio Scalfari, come la maggior parte dei grandi personaggi, ha avuto molti volti e quelli che nella sua irrefrenabile vanità ha voluto lasciare in ombra vanno indagati ancor più e meglio degli altri. Non è facile dare un giudizio: ha dimostrato sempre grande abilità di manovra, ma ha inanellato difficoltà, sconfitte, fallimenti evitati di misura. Vari aspetti sono emersi da confessioni e ricordi di chi gli è stato accanto, a cominciare da Carlo Caracciolo, da Carlo De Benedetti o da Giuseppe Ciarrapico. Scalfari, che ha pubblicamente tuonato contro i belzebù della politica e degli affari italiani come Sindona, Cefis, Berlusconi, Craxi, Andreotti (ritenuto il vero capo della congrega infernale), li ha frequentati e talvolta persino lisciati illudendosi di poterli usare senza esserne usato, come succede sempre a chi ha un alto concetto di sé.

