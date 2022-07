È morto Eugenio Scalfari

Lo storico fondatore e direttore di Repubblica e dell'Espresso aveva 98 anni. È stato uno dei principali giornalisti della sua epoca

È morto questa notte a Roma Eugenio Scalfari, all'età di 98 anni. È stato uno dei più grandi giornalisti della sua epoca. Nel 1955 fu tra i fondatori del settimanale L'Espresso insieme ad Arrigo Benedetti. Dal 1976 al 1996 è stato direttore di Repubblica, quotidiano che ha contribuito a fondare e che ha sempre definito un "giornale-partito".

Le parole del presidente Mario Draghi su Eugenio Scalfari

“La scomparsa di Eugenio Scalfari lascia un vuoto incolmabile nella vita pubblica del nostro Paese. Fondatore de L’Espresso e de La Repubblica, che ha diretto per vent’anni, Scalfari è stato assoluto protagonista della storia del giornalismo nell’Italia del dopoguerra. La chiarezza della sua prosa, la profondità delle sue analisi, il coraggio delle sue idee hanno accompagnato gli italiani per oltre settant’anni e hanno reso i suoi editoriali una lettura fondamentale per chiunque volesse comprendere la politica, l’economia. Deputato della Repubblica, ha accompagnato il suo amore per il giornalismo all’impegno civile e politico, all’alto senso delle istituzioni e dello Stato. Esprimo ai suoi cari, ai direttori Maurizio Molinari e Lirio Abbate e a tutti i giornalisti de La Repubblica e de L’Espresso, le più sentite condoglianze a nome di tutto il Governo. A me mancheranno molto i nostri confronti, la nostra amicizia.”





