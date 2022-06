“Avanti col termovalorizzatore. Il M5s aiuti la capitale”. Parla il sindaco Gualtieri

“Andremo avanti, sul termovalorizzatore e sugli altri impianti. Vorrei essere l’ultimo sindaco di Roma che deve passare gran parte del suo tempo a cercare dove portare la spazzatura”. Dice così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, al Foglio. “Il grave incendio dell’altro giorno, che ha mandato in fumo un impianto centrale per il trattamento dei rifiuti urbani, è l’ennesima dimostrazione, e non ce n’era alcun bisogno, del fatto che il sistema impiantistico di Roma è insufficiente. Inadeguato e vecchio. Da quando sono sindaco siamo costretti a tamponare situazioni di crisi in continuazione. E’ molto costoso e inquinante. Così un incidente a un singolo impianto può paralizzare la raccolta dei rifiuti della capitale d’Italia. Assurdo”.

