Sondaggi politici: cresce il Pd, giù Meloni e Salvini

Rispetto all'ultima settimana, Fratelli d'Italia perde tre punti decimali e la Lega sei, mentre il Pd fa un balzo in avanti passando dal 21,3 al 21,8. Sui referendum forte maggioranza per la separazione delle carriere (ma il quorum è lontano)

Secondo i dati riportati dal Tg La7 e realizzati da Swg, gli italiani hanno leggermente cambiato le idee rispetto agli ultimi sondaggi, dove il centrodestra era saldamente al comando tra i partiti più votati. Nell'ultimo report infatti, gli italiani si sono espressi meno favorevolmente per il partito di Giorgia Meloni, che nonostante rimanga in cima alla lista, perde lo 0,3 percento passando da 22,9 al 22,6 percento. Segue appena sotto il Partito democratico che seguendo il trend positivo delle ultime settimane conquista uno 0,5 percento in più che lo posiziona a 21,8, sempre più vicino alla vetta. Freccia verso il basso per Matteo Salvini che, terzo della lista, incassa uno 0,6 percento in meno, che lo posiziona al 15 percento: sicuramente un campanello d'allarme della crisi del centrodestra che il leader della Lega e colleghi stanno affrontando.

Quasi invariato l'indice di stima per il M5s che acquisisce lo 0,2 percento che lo porta al 12,8 percento, saldamente davanti a Forza Italia, con l'8 percento e Azione + Europa, al 5 percento, con due centesimi in meno rispetto alla scorsa settimana. La seconda parte della classifica vede i vari partiti minoritari molto concentrati e vicini l'uno all'altro, dove le preferenze degli italiani non hanno influito in maniera significativa: quanto espresso negli ultimi sondaggi è rimasto parzialmente invariato. Italexit con Paragone si posiziona al 2,6 percento, con due centesimi in più rispetto al 16 maggio, sopra a Italia Viva con il 2,5 percento e Mdp articolo 1 con il 2,4 percento. Seguoni i Verdi e Sinistra italiana, che rispettivamente con il 2,3 percento e il 2,1 percento subiscono un calo dello 0,1 e dello 0,2 percento. Infine, chiude la classifica dei partiti Alternativa con l'1 percento mentre chi vota per altre liste fa parte di un'1,9 percento e chi non si esprime costituisce il 37 percento dei votanti.

Sondaggi referendum: quorum lontano

In più Swg ha realizzato per il Tg condotto da Enrico Mentana una serie di rilevazioni sui referendum, la cui consultazione è in programma il 12 giugno, lo stesso giorno delle elezioni amministrative. L'affluenza è stimata al 26-30 per cento, quindi ben lontano dal raggiungimento del quorum (50 per cento più uno degli elettori). Tra i quesiti c'è un'ampia maggioranza a favore della separazione delle carriere tra pm e giudici (il 71 per cento è di questo avviso). Mentre per quanto riguarda la limitazione della custodia cautelare e l'abrogazione della legge Severino la maggioranza degli italiani è contraria (rispettivamente il 54 e il 58 per cento di loro).