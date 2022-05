Meloni-Letta contro Salvini-Conte. Dove porta il gran gioco delle danze

Da qualche mese a questa parte, il palcoscenico italiano è dominato da due danze parallele messe in scena con una certa regolarità da due coppie determinate a imprimere i propri ritmi alla politica del nostro paese. Le coppie in questione, entrambe acrobatiche, sono formate da politici che si trovano a far parte di schieramenti diversi. Ma nonostante questo dettaglio i componenti di ciascuna coppia sembrano avere tra loro affinità superiori rispetto a quelle coltivate con i propri alleati. La prima coppia, specializzata in piroette spericolate, modello Grand jeté, è formata dal segretario del Pd, Enrico Letta, e dal leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, che ormai da mesi hanno scelto di mostrare alla luce del sole il proprio rapporto speciale.

