Il Pd che dice “no” sulla giustizia

"Quieta non movere” è una tattica ribassista per togliere visibilità ai referendum che ha sempre funzionato, meglio degli sconsiderati inviti ad andare al mare. Il prossimo 12 giugno si voterà per i cinque quesiti sulla giustizia promossi dalla Lega e dai Radicali – misure cautelari, separazione delle funzioni dei magistrati, elezione del Csm, consigli giudiziari, incandidabilità dei politici (legge Severino) – e la strategia del silenziatore, questa volta, risulta utile persino a chi li ha promossi senza troppa convinzione, come la Lega che sconta le perplessità in materia di garantismo del suo elettorato. Così la macchina dell’informazione, comprese le “tribune” televisive, sta partendo in sordina, mentre per i giornali continua a fare più notizia lo sciopero dell’Anm contro la riforma Cartabia.

