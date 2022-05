Intervista a Calderoli, il "giustizialista pentito" che però inneggia all'ergastolo

“Devo fare ‘mea culpa’ su alcune mie valutazioni del passato sul diritto: ringrazio il Partito radicale per aver trasformato un giustizialista pentito in un garantista convinto”. Il passaggio di Roberto Calderoli da giustizialista a giustizialista “pentito” ce l’eravamo perso, ma la trasformazione a garantista convinto, annunciata lunedì sera a un evento del Partito radicale, non può passare inosservata. Lo ricordavamo come uno dei leghisti più oltranzisti, sempre pronto a cavalcare notizie di cronaca (soprattutto se riguardanti immigrati) per alimentare il forcaiolismo dell’opinione pubblica, e ce lo ritroviamo garantista. Come il suo segretario, Matteo Salvini, che ha deciso improvvisamente di mettere a disposizione la macchina del partito per raccogliere le firme per i referendum radicali sulla giustizia. E’ una notizia. Dunque telefoniamo di prima mattina a Calderoli, vicepresidente del Senato, che al Foglio conferma: “Se si segue ciò che accade all’interno della giustizia non ci si può voltare dall’altra parte. Mille ingiuste detenzioni all’anno, e quindi tre al giorno, sono una cosa insostenibile in un regime democratico”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE