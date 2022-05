Il processo-scandalo spettacolo immoralista del tempo che viviamo

Il rovesciamento e lo spappolamento della realtà divampano: Montepaschi non fa eccezione, come Mafia Capitale e molti altri. Finché rimedi istituzionali seri non saranno trovati, prepariamoci a nuove tragedie e a nuove farse

I grandi processi che fanno scandalo e hanno tremende conseguenze sulla vita nazionale, sulla politica, sul costume, sulle classi dirigenti e sui cittadini, sono il vero spettacolo immoralista del tempo che viviamo. Montepaschi non fa eccezione, come Mafia Capitale e molti altri. Nasce un caso, semplice come la corruzione romana nei centri amministrativi o complicato come l’acquisto di una banca a un prezzo controverso. Giornali e tv se ne impadroniscono con fiero e cinico cipiglio. Entrano in campo partiti e demagoghi da strapazzo.