Mps tutti assolti

Assolto l’ex presidente Giuseppe Mussari (7 anni e 6 mesi in primo grado), assolti l’ex direttore generale Antonio Vigni (7 anni e 3 mesi) e l’ex responsabile area finanza Gianluca Baldassarri (4 anni e 8 mesi), assolte anche le banche Deutsche Bank AG, la sua filiale londinese e Nomura: non c’era nessun dolo nelle operazioni di finanza strutturata, Alexandria e Santorini, Chianti Classico e Fresh, effettuate da Rocca Salimbeni tra il 2008 e il 2012. I giudici della Corte d’appello di Milano hanno ribaltato la sentenza di primo grado sugli ex vertici del Monte dei Paschi di Siena imputati nel processo per presunte irregolarità che sarebbero servite a occultare le perdite causate dall’acquisto della banca Antonveneta. Per la Corte su diversi capi “le condotte si sono estinte per prescrizione”, per altre accuse “il fatto non sussiste” o “non costituisce reato”. Tutti assolti. Quello che era stato presentato come uno dei più gravi scandali bancari della storia d’Italia non ha rilevanza penale. E’ una gigantesca montatura che ha distrutto carriere e forse anche vite umane (resta un mistero la morte di David Rossi, il capo della comunicazione del Monte) e sulla quale sono state costruite fortune politiche e professionali.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE